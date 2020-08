Assessore Sanità Abruzzo: “Siamo in attesa dei risultati dei tamponi. Iter ritiro resta intatto” (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ha parlato dei casi di Covid registratisi a Castel di Sangro, dove il Napoli è in ritiro. “Siamo in attesa dei risultati dei tamponi che abbiamo fatto somministrare in queste ore, sono 7, in maniera molto capillare, coinvolgendo maggiormente tutta la cittadinanza. Lo facciamo a livello cautelativo, mettendo in isolamento le persone che hanno avuto contatti diretti. Nel caso specifico, la conduttrice tv ha avuto contatti con altri cronisti, siamo in attesa. Tengo a precisare che nessuno dei giornalisti ha manifestato sintomi che facevano pensare al COVID-19 così come la signora, che era asintomatica. ... Leggi su ilnapolista

