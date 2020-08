Arbitri, per Giacomelli (che fece infuriare il Napoli con l’Atalanta) un altro anno in deroga (Di martedì 1 settembre 2020) La classe arbitrale, tanto criticata nel corso dell'ultima stagione, si prepara alla prossima con delle novità. Leggi su tuttonapoli

AIA_it : Proseguono le audizioni del Comitato Nazionale #AIA per le relazioni di fine stagione sportiva. È la volta della CA… - AIA_it : Riunito a Roma il Comitato Nazionale #AIA per deliberare l'approvazione delle relazioni di fine stagione degli orga… - tuttonapoli : Arbitri, per Giacomelli (che fece infuriare il Napoli con l’Atalanta) un altro anno in deroga - FalcionelliFede : RT @AIA_it: Proseguono le audizioni del Comitato Nazionale #AIA per le relazioni di fine stagione sportiva. È la volta della CAN B con il r… - kravotz : @LuigiPortioli Bah. Gran gesto per dimostrare di aver i coglioni piagnucolare per gli arbitri come un interista qua… -

Recensione Captain Tsubasa: Rise of New Champions: semplicità e divertimento

Se avete superato i 30 anni (o comunque se ci siete vicini), vi basterà sentire pronunciare la frase cartoni animati sportivi per farvi saltare alla mente tre nomi: Holly e Benji, Mila e Shiro, Slam D ...

Csi Cuneo riparte: "Apriamo le iscrizioni ai campionati in attesa di disposizioni più chiare"

CUNEO CRONACA - Con il mese di settembre, in ritardo rispetto al passato a causa dell’emergenza sanitaria in atto, prenderanno il via le iscrizioni ai campionati proposti dal Csi di Cuneo. Entro fine ...

