Arbitri, Nicchi: «CAN unificata, Var in Serie B al momento giusto» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il presidente dell’AIA ha parlato al margine del Consiglio Federale Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha parlato a margine del Consiglio Federale. «Da oggi la CAN è unificata, un progetto bello sul quale stiamo lavorando e che abbiamo concretizzato assieme al presidente federale: credo ci darà grossi risultati perché arriva in un momento adatto, in cui c’è un nuovo modo di arbitrare legato alla tecnologia. Probabilmente introdurremo la VAR anche in Serie B, e dovendo gestire una Serie di Arbitri in tempi piuttosto stretti, con tutte le derivazioni del caso, compreso lo sviluppo del calcio femminile e della Serie C, ci sono tante cose da regolare. Anche la sala VAR, che non ... Leggi su calcionews24

