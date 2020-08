Al via il countdown per la scuola, domani iniziano i corsi di recupero (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - Al via il countdown per la riapertura delle scuole. Già domani apriranno i cancelli per consentire agli studenti il recupero degli apprendimenti relativi all'anno scorso, a fronte dei mesi di lockdown e di didattica a distanza. corsi che, il ministero dell'Istruzione ha precisato, si terranno regolarmente e in alcuni casi si svolgeranno in presenza, mentre in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell'autonoma scelta delle singole scuole. I corsi cominceranno domani e proseguiranno anche durante i prossimi mesi, così come previsto dalle norme che regolano il nuovo anno scolastico. Dal ministero, inoltre, hanno voluto sottolineare che il recupero degli apprendimenti non è "un mero adempimento formale", ma nasce ... Leggi su agi

Milan, giovedì visite mediche per Tonali: la firma venerdì

Via al countdown per Sandro Tonali al Milan. Il regista classe 2000 effettuerà le visite mediche per i rossoneri giovedì 3 settembre, il giorno dopo la firma sul contratto. Il centrocampista ormai ex ...

Via al countdown per Sandro Tonali al Milan. Il regista classe 2000 effettuerà le visite mediche per i rossoneri giovedì 3 settembre, il giorno dopo la firma sul contratto. Il centrocampista ormai ex ...