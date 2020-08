ADR, a Fiumicino arriva drive-in per test rapidi Covid-19 (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Dal primo settembre è attivo presso il parcheggio Lunga Sosta dell’Aeroporto di Fiumicino il nuovo drive-in della Regione Lazio per eseguire i tamponi rapidi antigenici Covid-19. La maxi struttura, che copre un’area di circa 7.000 metri quadri, è stata messa a disposizione da Aeroporti di Roma a tempo di record, riconvertendo in 72 ore una porzione del parcheggio Lunga Sosta. Sarà gestita dalle Autorità Sanitarie della Regione Lazio e presidiata da personale medico e paramedico della Croce Rossa Italiana. “Riteniamo doveroso, ora come sin dall’avvio dell’emergenza sanitaria, garantire il massimo supporto al fianco della Regione, del Governo e della nostra comunità”, ha affermato l’Amministratore Delegato di ADR Marco ... Leggi su quifinanza

