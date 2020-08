Una tromba d'aria fa crollare un albero sulla tenda: muore una bimba di tre anni con la sorella 14enne (Di domenica 30 agosto 2020) Guardate il VIDEO e la notizia completa qui sul nostro giornale partner Quotidiano.net: https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/tromba-d-aria-1.5460754 L'articolo Una tromba d'aria fa crollare ... Leggi su sardanews

emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - MediasetTgcom24 : Tromba d'aria a Massa, albero cade su una tenda: gravi due bambine #MarinadiMassa - giocamirri : Maltempo, cade in una forra per salvare i cani. Tromba d'aria a Rasiglia. Un testimone:«Dieci minuti di terrore». U… - denyse_k : Ho appena saputo ?? vegliate sulla vostra famiglia dolci angeli ?? - lisasali3 : @INGFiore2 I metereologi avevano previsto una tromba marina.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Una tromba

Ancora maltempo oggi che si abbatte con violenza soprattutto nel veronese, addirittura con una tromba d’aria e grandinate definite come “Se qualcuno tirasse sassi grandi quanto una mano”. Questa nuova ...L'ondata di maltempo ha portato grandine record e violenti nubifragi in Veneto, interessando in particolare il Veronese, già colpito duramente nei giorni scorsi. Sempre nel Veronese, è stato segnalato ...