Spiaggia e pizza per i poveri di Roma: tutto offerto da Papa Francesco (Di domenica 30 agosto 2020) Stanno vivendo qualche giorno di relax i clochard di Roma. Una sorta di mini vacanza con giornate al mare e pizza la sera organizzate da Papa Francesco. Bagni e passeggiate nel litorale Romano di Passoscuro-Palidoro nel pomeriggio verso l'ora del tramonto, e poi, la sera, tutti in pizzeria. A pagare è appunto il Pontefice, che ha …

