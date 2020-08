Messi via dal Barcellona: in città spunta un’opera della Pulce con la valigia pronta (Di domenica 30 agosto 2020) Lionel Messi dirà addio al Barcellona. Stando ai recenti rumors di mercato, la decisione è stata presa e il numero 10 saluterà la capitale catalana. Nonostante una clausola da 700 milioni e i tanti problemi che sembrano essersi creati a seguito della sua scelta, ogni indizio porta alla rottura tra le parti. Tanto che in città, spunta anche un'opera d'arte che lo vede in partenza...Messi con la valigiaCome mostrano le immagini condivise sui social da Goal e ESPN, a Barcellona un artista si è dilettato in un'opera che vede Lionel Messi protagonista. Cappellino in testa, occhiali da sole appesi alla t-shirt, ma soprattutto zaino in spalla e valigia pronta con tanto di biglietti nella mano ... Leggi su itasportpress

