Messi, pugno duro col Barcellona: non si presenta ai test per il coronavirus (Di domenica 30 agosto 2020) Giornata di visite mediche e test anti coronavirus in casa Barcellona. Soprattutto mattinata di grande attesa per vedere se Lionel Messi si sarebbe presentato o meno visti i grandi rumors di mercato che lo circondando. Da quanto si apprende dai media spagnoli che hanno seguito live l'arrivo di tutti i calciatori, La Pulce non si sarebbe vista nella cittadella sportiva blaugrana.Messi: niente visite medichecaption id="attachment 1012739" align="alignnone" width="594" Messi (Getty Images)/captionNiente da fare: era prevista per le 10:15 la visita medica di Lionel Messi nella cittadella sportiva del Barcellona, ma il fuoriclasse di Rosario non si è presentato. Rottura totale tra lui e il Barcellona ... Leggi su itasportpress

