Maltempo, muore una bimba di 3 anni (Di domenica 30 agosto 2020) Gravissime conseguenze del Maltempo che imperversa da giorni centro nord dell'Italia. Stanotte durante un violento temporale con vento forte, un pioppo di 4 metri è crollato in un campeggio di Marina ... Leggi su tg.la7

ANSA Nuova Europa

Tragedia a Marina di Massa. Una bambina di 3 anni è morta e la sorella di 14 è in gravissime condizioni dopo che per il maltempo che ha colpito tutto il Nord, un albero è caduto sulla tenda dove una f ...Un albero crolla durante un violento temporale su una tenda in un campeggio dove si trovava la piccola. In gravi condizioni anche la sorella di 14. E' accaduto in un campeggio a Marina di Massa Carrar ...