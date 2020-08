Inter, mercato autofinanziato: cessioni importanti per i colpi in entrata (Di domenica 30 agosto 2020) Skriniar, Brozovic e Godin: l'Inter pensa alle cessioni per i colpi in entrata come Ndombele e Kanté Leggi su 90min

capuanogio : Se, come pare dal netto sorpasso #Milan per #Tonali, #Conte ha ottenuto dall’#Inter un mercato di giocatori pronti… - FBiasin : Giocatori associati all’#Inter negli ultimi due mesi: tutti. Giocatori non associati all’#Inter negli ultimi due m… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina: #Milan su #Tonali, #Pirlo chiama #Dzeko. #Inter, #Conte detta la linea del mercato. - FCInterLove : @Vatenerazzurro1 Pedullà dell Inter non sa completamente nulla ! È come il famoso orologio fermo che 2 volte al gio… - passione_inter : TS - Kolarov sempre più vicino all'Inter: in arrivo uno specialista dei calci piazzati - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter mercato Fares, l'Inter attende la Lazio. Occhi sulla quarta punta. E Lautaro... La Gazzetta dello Sport TRE CHIAVI DEL MERCATO DA 100 MILIONI

La Juventus ed il mercato, operazioni iniziate, altre che possono e si devono sbloccare, ma serve il giusto innesto per dare il via. La Juventus ed Andrea Pirlo sembrano avere le idee molto chiare su ...

Jacobelli: "Juve disposta a fare grossa minusvalenza per cedere Higuain, ma stipendio impossibile per tutti, non solo per la Fiorentina. Su Chiesa..."

Il caso Chiesa, un mercato per puntellare la rosa di Iachini e una stagione pronta a prendere il via tra meno di un mese: a tre giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato sono tanti i temi che c ...

La Juventus ed il mercato, operazioni iniziate, altre che possono e si devono sbloccare, ma serve il giusto innesto per dare il via. La Juventus ed Andrea Pirlo sembrano avere le idee molto chiare su ...Il caso Chiesa, un mercato per puntellare la rosa di Iachini e una stagione pronta a prendere il via tra meno di un mese: a tre giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato sono tanti i temi che c ...