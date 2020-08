Incidente lungo la statale Appia: coppia di fidanzati finisce all’ospedale in codice rosso (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn) – Incidente questa notte, intorno alle 3,30, lungo la statale Appia, nei pressi del bivio che conduce ad Airola. Un 32enne di Santa Maria a Vico ha perso il controllo del suo Suv andando a sbattere prima contro il guardrail per poi finire la sua corsa contro un muretto a bordo strada. L’auto si è ribaltata e l’uomo è rimasto seriamente ferito e per questo è stato trasportato in codice rosso al Rummo per trauma cranico e sospette lesioni interne. A bordo c’era anche la fidanzata, una ragazza di 30 anni, di Santa Maria a Vico. La donna è stata trasportata in codice rosso dal 118 di Airola al Fatebenefratelli per contusioni in varie parti del ... Leggi su anteprima24

TORTOLÌ. Nuovo incidente stradale, con ferito, ieri pomeriggio, lungo il viale monsignor Virgilio, il sempre trafficato rettifilo che porta al bivio per Arbatax e la zona di Porto Frailis. Intorno ...

Incidente stradale intorno alle ore 17.30 lungo la via Aurelia a Laigueglia, all'altezza della stazione ferroviaria. Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto una ragazza che viaggiava a ...

