Il dramma della disperazione: spara ai figli disabili e ne uccide uno (Di domenica 30 agosto 2020) Un anziano di 88 anni ha aperto il fuoco, in piena notte, contro i figli affetti da disabilità. Era preoccupato per il loro futuro dopo la sua morte. Uno è deceduto, l'altro è rimasto ferito Ha aspettato l'arrivo della notte per aprire il fuoco contro i suoi figli. Ha esploso due colpi di pistola contro …

Un anziano di 88 anni ha aperto il fuoco, in piena notte, contro i figli affetti da disabilità. Era preoccupato per il loro futuro dopo la sua morte. Uno è deceduto, l’altro è rimasto ferito Ha aspett ...

Pierluigi Diaco malattia: il conduttore racconta il terribile dramma in diretta

Nel corso di una delle ultime puntate di Io e Te, il conduttore Pierluigi Diaco ha parlato di un terribile dramma che lo ha colpito e che ha lasciato sorpresi i telespettatori. La confessione è avvenu ...

