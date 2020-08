F1 in TV oggi 30 agosto, come seguire in streaming e tv il GP di Spa anche in chiaro (Di domenica 30 agosto 2020) È un altro weekend tutto fa seguire per gli appassionati di motori: la F1 torna in tv con il GP di Spa, in Belgio. Una nuova prova che delineerà ulteriormente lo scenario della classifica mondiale. Un Lewis Hamilton sempre più in forma proverà l'allungo sugli inseguitori, provando a mettere ancora più punti di distacco tra lui e il compagno di squadra Bottas, oltre a un coriaceo Verstappen. Difficile sperare di vedere le Ferrari in una potenziale lotta per il podio. Le qualifiche di ieri hanno infatti evidenziato problemi di fondo sulle rosse, con la griglia di partenza che è stata impietosa. Leclerc è riuscito a posizionarsi solo tredicesimo, con il compagno di squadra Vettel che lo segue a ruota, in quattordicesima posizione. È la prima volta, da quando è stato instaurato il sistema di qualifica in ... Leggi su optimagazine

