Crotone, barca con decine di migranti prende fuoco. Si temono vittime (Di domenica 30 agosto 2020) Una imbarcazione ha preso fuoco, per cause in corso d’accertamento, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto al largo della costa calabrese Leggi su corriere

MediasetTgcom24 : Crotone, a fuoco una barca con migranti a bordo: possibili vittime #incendiobarcamigranti - GranchiTatiana : RT @Corriere: Barca con migranti prende fuoco ed esplode a largo di Crotone. Si temono vittime - Noovyis : (A fuoco barca carica di migranti a Crotone. Lampedusa, sbarcati altri 450. Musumeci: “Emergenza umanitaria, Conte… - signoraDalloway : RT @Corriere: Barca con migranti prende fuoco ed esplode a largo di Crotone. Si temono vittime - Elisabe94838092 : RT @europapalia: #Migranti, barca si incendia ed esplode al largo di #Crotone: si temono vittime. Quando finirà questo scempio? #30Agosto h… -