Covid, scuola non riapre: 5 studenti e 11 dipendenti positivi (Di domenica 30 agosto 2020) Prima qualche sospetto, poi gli esiti positivi dei test sierologici e ora i tamponi: l'allarme dei contagi tra i giovani di ritorno dalle vacanze dilaga e adesso tiene chiuse anche le scuole. E così l'... Leggi su leggo

