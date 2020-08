Champions League femminile 2020, trionfo Lione: Wolfsburg battuto 3-1 in finale (Di domenica 30 agosto 2020) Il Lione vince la Champions League femminile per la quinta volta consecutiva. La formazione francese si è imposta col risultato di 3-1 sul Wolfsburg a San Sebastian, in Spagna. Il Lione mette la freccia già nel primo tempo con il doppio vantaggio siglato dalle reti di Le Sommer al 25′ e Kumagai al 44′. Le tedesche accorciano le distanze al 58′ con Popp ma all’88 Gunnarsdottir chiude i conti e permette alle francesi di sollevare il trofeo. Per il Lione si tratta del quarto titolo stagionale dopo campionato francese, Coppa di Francia e Supercoppa. Leggi su sportface

