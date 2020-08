“Basta parlare di Covid”. Diaco, la beffa più clamorosa: un positivo a Io e Te, la Rai lo cancella poche ore dopo queste parole | Video (Di domenica 30 agosto 2020) Pierluigi Diaco è finito al centro delle polemiche per uno scontro avvenuto a Rtl 102.5 con la collega Giusi Legrenzi, alla quale aveva chiesto di non soffermarsi solo sul coronavirus ma di parlare anche di altri temi di attualità. Ora arriva la beffa più clamorosa per Diaco, che proprio poche ore dopo quanto accaduto in radio è stato costretto a subire la sospensione di Io e te per un caso di positività all'interno della trasmissione. La decisione è stata presa dai vertici di Viale Mazzini, che piazzeranno La Vita in Diretta Estate su Rai1 al posto del programma di Diaco. Il quale sarebbe dovuto andare avanti fino al prossimo 4 settembre, ma a questo punto la sua esperienza con Io e Te potrebbe essersi conclusa ... Leggi su liberoquotidiano

edcguitar : @StefanoLaonigro @RB90878298 @AndreaInterNews Basta parlare di FFP. Cedere per comprare è una scelta della propriet… - Jade___Mermaid : E soprattutto trovo emblematico che la notizia sia arrivata proprio oggi che 'basta parlare di C??vid' - Methamorphose30 : RT @claudoe: #Diaco a RTL.102,5: “Basta parlare di coronavirus, nell’attualità c’è altro” Sempre Diaco qualche ora dopo: il suo programma… - jan_novantuno : RT @claudoe: #Diaco a RTL.102,5: “Basta parlare di coronavirus, nell’attualità c’è altro” Sempre Diaco qualche ora dopo: il suo programma… - AndrewRm : “Ha fatto anche cose buone...” -

