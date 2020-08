Alessandro Borghese, l’ultimo scatto sui social manda i fans in delirio (Foto) (Di domenica 30 agosto 2020) Alessandro Borghese è indubbiamente uno dei cuochi italiani più amati dal grande pubblico. Questo affetto gli deriva dalla sua conduzione di svariati programmi televisivi che hanno a tema proprio la cucina italiana, in Italia e nel mondo. Attualmente, Borghese si gode le vacanze al mare nonostante le repliche di Quattro Ristoranti stiano continuando ad andare in onda. Ed è proprio in spiaggia che il bell’Alessandro Borghese ha scattato l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo social. Una Foto che lo ritrae con il suo solito fascino, i capelli bagnati e muscoli in bella vista. Le fans, ovvio, non si sono lasciate sfuggire l’occasione di commentare il proprio beniamino che, in pochi minuti, ha ... Leggi su kontrokultura

Lo chef Alessandro Borghese: «Chiudere? No, io rilancio, nuova apertura e testimonial per gli occhiali»

NewTuscia – ORTE – Si svolgerà domani domenica 30 agosto, alle ore 11 presso la Sala Consiliare di Palazzo Nuzzi sede municipale, la cerimonia della consegna del Premio Filoteo Alberini all’Eccellen ...«Ridensionare? Chiudere? Al contrario, io rilancio, come a poker». Lo chef Alessandro Borghese racconta che, insieme con i suoi 64 ragazzi, è pronto a ripartire, dopo le ferie, con il suo ristorante m ...