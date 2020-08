Viminale: 6.371 tamponi a migranti sbarcati in Sicilia, 3,98 per cento positivi (Di sabato 29 agosto 2020) Il ministero dell'Interno rende noti i dati dei controlli anti coronavirus: "Da agosto il test sierologico sostituito con esame rinofaringeo. Il sindaco di Lampedusa a presidente Tunisia: "Vengo lì in barca" Leggi su repubblica

MediasetTgcom24 : Sicilia, Viminale: da giugno 6.371 tamponi a migranti, 3,98% positivi - eziomauro : Viminale: 6.371 tamponi a migranti sbarcati in Sicilia, 3.98 per cento positivi - MediasetTgcom24 : Migranti, fonti Viminale: 6.371 tamponi da sbarchi in Sicilia, 3,98% positivi al coronavirus #migranti… - cesaregiorgian1 : Viminale: 6.371 tamponi a migranti sbarcati in Sicilia, 3,98 per cento positivi - cronaca_news : Viminale: 6.371 tamponi a migranti sbarcati in Sicilia, 3,98 per cento positivi -