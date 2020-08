Uomini e Donne riparte, svelati i quattro nuovi tronisti: ecco chi sono (Di sabato 29 agosto 2020) Tra le tante novità di questa nuova attesissima stagione di Uomini e Donne, logicamente segnata dalle norme anti-Covid particolarmente pressanti su questo tipo di programma, c’è anche quella relativa ai tronisti. I quattro attesissimi protagonisti di questa edizione affronteranno un dating show profondamente rimodernato, segnato tra le altre cose dalla fusione di trono Over e Classico; lo show andrà in onda in una sola puntata, concentrando entrambe le sue anime su quattro tronisti scelti dal pubblico. Proprio gli spettatori hanno avuto modo di mettere l’ultima parola in merito, attraverso un sondaggio su Witty tv appena concluso. Concluso il sondaggio di Uomini e Donne, sono ufficialmente annunciati i ... Leggi su velvetgossip

