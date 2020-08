Torvaianica, enorme incendio a ridosso del centro abitato: chiusa la via del Mare (Di sabato 29 agosto 2020) enorme incendio all’ingresso di Torvaianica, in via del Mare, nel tratto in cui la strada si congiunge con via Danimarca e via di Campo Selva. Le fiamme sono a ridosso delle abitazioni, nel Borgo di Santa Rita e a Martin Pescatore. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la polizia locale di Pomezia, che ha chiuso la strada al traffico veicolare per consentire le operazioni di spegnimento. Una nuvola di nera si è innalzata nel cielo ed è visibile su tutta Torvaianica e Pomezia. Il vento sta rendendo difficoltose le operazioni di spegnimento. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

