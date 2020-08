Scuola: i corsi di recupero ci saranno. Ma è scontro nel governo sulla ministra Azzolina. Marcucci: «E’ inefficiente». M5s contrattacca (Di sabato 29 agosto 2020) Il ritorno a Scuola si preannuncia caotico, ma il recupero degli apprendimenti ci sarà. Comincerà dai primi di settembre (in alcuni casi in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell'autonoma scelta delle singole scuole) e proseguirà anche durante i prossimi mesi, così come previsto dalle norme che regolano il nuovo anno scolastico, che sono il frutto della gestione del periodo di emergenza sanitaria vissuto dal Paese. Ma è scontro fra Pd e M5S sulla ministra Azzolina Leggi su firenzepost

