Santanchè al Twiga: 'Stasera non si balla: io e Briatore arma di distrazione di massa' (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo le polemiche per il concerto di Nek al Twiga, Daniela Santanchè torna sul palco del suo locale per fare un appello agli ospiti: 'Stasera non ballate'. Lei e Flavio Briatore, che oggi sarà dimesso ... Leggi su leggo

diegorispoli : ?? #lastampa #news Sardegna, lipotesi di ponti aerei per i positivi Briatore va in isolamento a casa Santanch… - GCDeFiorenze : Leggi questo, per favore: - zazoomblog : Coronavirus oggi Briatore lascia lospedale: isolamento a casa Santanchè - #Coronavirus #Briatore #lascia - zazoomblog : Flavio Briatore esce dallospedale: quarantena a casa della Santanchè - #Flavio #Briatore #dallospedale: - SmorfiaDigitale : Esclusiva Adnkronos - Briatore, quarantena a casa di Daniela Santanch -