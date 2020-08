Perché la Francia è di nuovo in emergenza Covid? I ricercatori: «I cittadini hanno abbassato l’attenzione, uno su due non mantiene le distanze di sicurezza» (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)«La dinamica di progressione dell’epidemia è esponenziale» e «gli indicatori ospedalieri sono in aumento». Così il ministero della Salute francese ha descritto la situazione della pandemia in Francia e l’aumento record registrato ieri con più di 7mila nuovi casi individuati. Come in Italia il numero delle morti rimane stabile, mentre la grande fetta dei nuovi infetti è composta da giovani. Ma l’impennata della curva – la più alta registrata da marzo – ha portato il presidente francese Emmanuel Macron a non escludere – come invece fatto in precedenza – un nuovo lockdown. «La quarantena è la misura più severa per combattere un virus», ha affermato Macron, esortando le persone a ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Perché proprio adesso Cipro, Grecia, Francia e Italia hanno deciso di far valere una presenza congiunta nel Mediter… - Romasecondome : @marcoporta97 @ASRomaFrancopho @R_Rabal @OfficialASRoma @_danielederossi @ASR_Goalmania @ASRomaFRA @InfoItalien Per… - Apeiron123 : @donjuandarapper @Set19Marc56 @Corriere Certamente, anche se la guardia deve rimanere alta perché ci vuole un attim… - MarchezVousLuci : LE FORZE DELL'ORDINE IN FRANCIA SONO SEMPRE PIU IN DIFFICOLTA !!PERCHE ESEGUISCONO GLI ORDINI DI UN GOVERNO INGIUST… - flaminiasabate1 : @FrustalupiMario @repubblica Perché a corso Francia ci abito e conosco i miei polli. Ma a prescindere non me ne fre… -