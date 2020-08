Pensioni di invalidità 2020, pagamento, compatibilità Rdc, arretrati: i chiarimenti (Di sabato 29 agosto 2020) L’aumento della Pensione di invalidità 2020 continua ad essere un tema molto discusso sui social e tra i nostri lettori, tantissimi sono in attesa di specifiche sul pagamento maggiorato per i beneficiari, post pubblicazione in Gu del provvedimento che dà il via all’aumento dell’assegno come da specifiche della Corte Costituzionale. L’incremento sarà fino ad un massimo di 651,51 ma l’aumento dipenderà dai singoli casi, inoltre, ricordiamo per correttezza, che nella cifra massima sono già inclusi i 286,81 euro, dunque l’incremento effettivo, varierà da 364,70 a 0 in base al reddito. Il Decreto Agosto emanato 15/8 all’articolo 15, che cita le “disposizioni in materia di trattamenti Pensionistici in forma di soggetti disagiati” conferma e ... Leggi su pensionipertutti

