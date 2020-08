“Ognuno fa…”. Flavio Briatore positivo al coronavirus, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio (Di sabato 29 agosto 2020) Ha fatto scalpore la notizia del ricovero di Flavio Briatore al San Raffaele di Milano a causa del coronavirus. L’imprenditore avrebbe contratto il covid in Sardegna, dove si trovava per trascorrere le vacanze estive e lavorare nel suo locale, il Billionaire di Porto Cervo. Sul caso è intervenuta anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, che ha fatto luce sulle condizioni di Briatore ma lo ha bacchettato pubblicamente. “Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua”, ha detto la showgirl calabrese in un’intervista rilasciata al Corriere.it, spiegando anche che suo figlio non ha contratto il Covid-19. “Grazie a Dio sta benissimo, ha fatto i tamponi ... Leggi su caffeinamagazine

