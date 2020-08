Nubifragio si abbatte su Milano, scoperchiato il tetto dell'istituto geriatrico (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 agosto 2020 - Annunciato negli scorsi giorni, il maltempo è arrivato in Lombardia , colpendo duramente anche la provincia e la città di Milano. Ieri sera, a partire dalle 22 pioggia e ... Leggi su ilgiorno

Un violento nubifragio si è abbattuto venerdì sera sul capoluogo lombardo, dalle 21.30 circa in avanti, provocando danni soprattutto nella zona Nord della città. E le previsioni non sono ...Milano, 29 agosto 2020 - Annunciato negli scorsi giorni, il maltempo è arrivato in Lombardia, colpendo duramente anche la provincia e la città di Milano. Ieri sera, a partire dalle 22 pioggia e vento ...