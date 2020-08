Nintendo Wii diventa una portatile alla Game Boy grazie all'incredibile lavoro di un modder (Di sabato 29 agosto 2020) Il popolare modder GingerOfMods si diletta, ogni tanto, a trasformare le console retro in versioni portatili: funzionanti, pratiche e molto desiderate. Un passatempo che evidenza un'incredibile cura e passione, nonché una dose spropositata di abilità.Per solidificare il suo evidente talento, GingerOfMod ha svelato da poco uno dei suoi ultimi capolavori ed è qualcosa di veramente incredibile: il Wiiboy Color. Di cosa si tratta? Una console Nintendo Wii, miniaturizzata, modificata e trasformata in qualcosa di simile ad un Game Boy.Il processo è stato spiegato passo dopo passo in un video dedicato, che potete ammirare in fondo alla notizia, ma in sintesi, come è stato possibile realizzare questo manufatto?Leggi altro... Leggi su eurogamer

