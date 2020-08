Ni No Kuni diventa un MMO per smartphone giapponesi nell'intrigante Ni No Kuni: Cross Worlds (Di sabato 29 agosto 2020) Il coloratissimo mondo di Ni No Kuni, ad opera di Level-5, diventerà a breve un MMORPG per dispositivi mobile, intitolato Ni No Kuni: Cross Worlds.Il gioco, atteso per la fine del 2020, è attualmente confermato solo per gli smartphone iOS e Android giapponesi; questo significa che, al momento, l'avventura non sarà disponibile da noi in terre occidentali, ma questo non significa che non potrebbe arrivare nel corso del 2021.In Ni No Kuni: Cross Worlds impersoneremo un beta tester impegnato a testare un nuovo videogioco VR, scoprendo tuttavia di essere stati catapultati per davvero nel colorato mondo di Ni No Kuni, con il suo ... Leggi su eurogamer

