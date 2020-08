Napoli, parcheggiatori abusivi aggrediscono il consigliere Borrelli: “punito” per la lotta al racket (video) (Di sabato 29 agosto 2020) Napoli, parcheggiatori abusivi aggrediscono il consigliere regionale Borrelli: il politico “punito” per la sua lotta al racket. Una brutale aggressione in strada, quella inferta al consigliere regionale della Campania di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, assalito all’improvviso da un gruppo di parcheggiatori abusivi. Insieme a lui, riporta lo staff del politico in una nota diffusa su Facebook, il branco inferocito ha malmenato anche una collaboratrice di Borrelli e una guardia giurata intervenuta. Quest’ultimo, a quanto risulta al momento, sembrerebbe aver avuto la peggio. L’uomo in divisa, di presidio all’ospedale San ... Leggi su secoloditalia

