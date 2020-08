Milano: violento nubifragio scoperchia il tetto di una Rsa (Di sabato 29 agosto 2020) La forte ondata di maltempo, come annunciato, è arrivata spazzando via il caldo e portando con sé temperature che sono un assaggio di autunno. A farne le spese sono state per prime le città di Milano e Torino che hanno vissuto attimi di paura. Nella città piemontese due forti temporali hanno causando allagamenti e caduta di alberi, a Milano invece attimi di paura per una Rsa. violento nubifragio a Milano Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto un violento nubifragio si è abbattuto sul capoluogo lombardo e zone limitrofe come come Monza, Lecco, Como e zone montane, causando gravi danni. Il nubifragio si è abbattuto sulla città a più riprese a partire dalle 21 di venerdì ... Leggi su thesocialpost

