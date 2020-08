MES, Renzi sfida Conte ed evoca Draghi (Di sabato 29 agosto 2020) Se non è un ultimatum poco ci manca. Le parole pronunciate dal leader di IV Matteo Renzi somigliano decisamente a un guanto di sfida lanciato al Presidente del Consiglio Conte su un terreno decisamente scivoloso: il MES. “Credo che Conte debba battere un colpo – dice l’ex sindaco di Firenze per il quale “dire no al fondo è un suicidio per un Paese indebitato. Che stiamo aspettando?”. Per Renzi “dal MES capiremo che vuol fare Conte da grande”, visto che “se chiede il MES significa che vuole guidare l’Italia, se non chiede il MES significa che vuole guidare solo i grillini, a lui la scelta”. Mes sì o Mes no? – Un quesito che ci accompagna ormai da mesi, ma se fino ad oggi ... Leggi su quifinanza

