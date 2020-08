Mercato Juventus, un club francese piomba sul difensore bianconero (Di sabato 29 agosto 2020) Mercato Juventus – Sulla lista dei possibili partenti c’è anche il difensore Daniele Rugani. Che nella stagione appena conclusa ha giocato davvero poco e che non sembra poter ambire ad un posto da titolare fisso nemmeno con l’approdo in panchina di Andrea Pirlo. La Juve di fronte ad una buona offerta non direbbe di no alla sua cessione. Infatti Paratici cerca di piazzare il centrale ex Empoli, che nell’ultima stagione ha giocato poco e senza dare certezze. Mercato Juventus, Rugani verso la Ligue 1? C’è anche una pretendente estera per il difensore centrale bianconero. Dopo varie offerte dalla Premier, tra Arsenal e Chelsea, e qualche offerta italiana (la Roma su tutti), spunta una pretendente francese. ... Leggi su juvedipendenza

GoalItalia : Luis Suarez proposto alla Juventus: può diventare una pista concreta ?? [@romeoagresti] - Gazzetta_it : #Dzeko sì o no? La #Juventus ha già l’accordo e #Milik apre alla #Roma - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, in arrivo Weston McKennie dallo Schalke 22enne americano in prestito con diritto di ris… - MMa_teo : Rigiriamo la frittata: #Juventus su #Suarez solo perché è un'occasione di mercato, non c'è programmazione! 'Va pres… - CR7_il_migliore : RT @XanZah10: ++ CLAMOROSO ++ Anche @TuttoMercatoWeb conferma la nostra esclusiva di mercato. La coppia più forte al mondo Messi-Suarez, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus La Juve ha scelto, sono 3 gli incedibili Calciomercato.com Mercato Juve Kean vicino al ritorno in maglia bianconera

Mercato Juve Kean – La Juventus è alla ricerca degli innesti giusti per completare il reparto offensivo. Se per affondare il colpo sul 9 titolare si aspetta la rescissione del contratto di Higuain, pe ...

Mercato Roma Dzeko Juve c’è l’accordo tra le parti

Mercato Roma Dzeko Juve – A un anno di distanza, Edin Dzeko sembra sempre più vicino a lasciare la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante bosniaco ha accettato l’offerta ...

Mercato Juve Kean – La Juventus è alla ricerca degli innesti giusti per completare il reparto offensivo. Se per affondare il colpo sul 9 titolare si aspetta la rescissione del contratto di Higuain, pe ...Mercato Roma Dzeko Juve – A un anno di distanza, Edin Dzeko sembra sempre più vicino a lasciare la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante bosniaco ha accettato l’offerta ...