Liam Payne si sposa? Matrimonio in vista con Maya Henry (Di sabato 29 agosto 2020) Liam Payne, 26 anni, avrebbe chiesto in sposa Maya Henry dopo due anni di fidanzamento. Il cantante degli One Direction’s, come racconta PageSix, avrebbe regalato alla ventenne modella ereditiera americana un anello da tre milioni di sterline. La proposta di matrimonio sarebbe avvenuta in pieno lockdown. Ma ora la coppia è stata paparazzata fuori da un ristorante londinese. E Maya alla mano destra sfoggiava l’impressionante gioiello. Leggi su vanityfair

