Lega | a ottobre a Catania una tre giorni “per la libertà”

PALERMO (ITALPRESS) – "Non chiamatela una tre giorni su Salvini. Sarà una tre giorni sul tema della libertà, una tre giorni di confronto e convegni alla presenza di esponenti politici della Lega e di altre derivazioni politiche, senza appartenenza". Il senatore Stefano Candiani, segretario della Lega in Sicilia, all'Italpress illustra i dettagli dell'iniziativa prevista a Catania dall'1 al 3 ottobre, data quest'ultima in cui il leader Matteo Salvini si presenterà dinanzi i giudici per il caso della nave Gregoretti.Per quel giorno infatti è prevista l'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ministro dell'Interno in merito alla gestione dei 131 migranti bloccati a bordo della ...

Migranti e Covid, meno del quattro per cento è positivo

Meno di quattro su cento. È il dato che fotografa la percentuale - 3,98 per l'esettezza - di positivi tra i migranti sbarcati negli ultimi mesi in Sicilia. I dati sono stati comunicati dal Viminale e ...

