Lamorgese: «I migranti che arrivano in Italia non sono un problema». E dà i numeri (in tutti i sensi) (Di sabato 29 agosto 2020) Messa sotto accusa per il disastro sulla questione dei clandestini, la Lamorgese tenta di difendersi. Ma finisce per fare un autentico autogol. «Un ministro dell’Interno si trova spesso a dover prendere decisioni da solo, in tempi rapidi. Questa del Viminale è una poltrona scomoda, dalla quale difficilmente si conquista consenso e si possono fare promesse. Ringrazio comunque gli esponenti politici che hanno espresso parole di solidarietà nei miei confronti». La Lamorgese lo dice in un’intervista al quotidiano La Repubblica. «Mi preme chiarire che, sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali non rappresentano un’emergenza. Basta fare il raffronto con il 2011, l’anno delle primavere arabe, in cui arrivarono in ... Leggi su secoloditalia

