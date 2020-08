Intossicazioni nei bambini: come prevenirle mettendo casa in sicurezza (Di sabato 29 agosto 2020) Le Intossicazioni domestiche nei bambini attraverso l’ingestione o il contatto con una sostanza possono causare seri danni. Ecco come prevenirle mettendo la casa in sicurezza. I bambini specie quelli da 1 a 4 anni, sono soggetti alle Intossicazioni e avvelenamenti domestici. La loro curiosità li porta infatti ad esplorare tutto quello che trovano nel loro … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Le intossicazioni domestiche nei bambini attraverso l’ingestione o il contatto con una sostanza possono causare seri danni. Ecco come prevenirle mettendo la casa in sicurezza. Adobe Stock I bambini s ...

Alla ricerca del veleno di Alexey Navalny e del suo livello di concentrazione (di S. Strano Rossi)

(A cura di Sabina Strano Rossi, tossicologa forense, docente di Medicina legale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma) Aleksei Navalny, il principale oppositore politico del governo ...

