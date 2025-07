Droga smantellata rete dedita al traffico di stupefacenti tra Italia e Spagna | nove arresti

Un’organizzazione radicata in Italia, con un raggio di azione tra Toscana, Liguria e Lombardia, e con ramificazioni in Spagna, è stata sgominata all’alba di oggi, al termine di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura di Genova. L’inchiesta ha portato all’emissione di 13 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Droga, smantellata rete dedita al traffico di stupefacenti tra Italia e Spagna: nove arresti

In questa notizia si parla di: italia - spagna - droga - smantellata

Il blackout di Spagna e Portogallo può verificarsi anche in Italia? Ecco perché il vero punto debole è la rete elettrica (e non le rinnovabili) - Sono passate poco più di 24 ore da quando Spagna e Portogallo hanno ripristinato la fornitura di energia elettrica.

Pallamano: i convocati dell’Italia per le sfide contro Spagna e Serbia per gli Europei 2026 - In vista delle sfide decisive per la qualificazione agli Europei 2026 di pallamano, la nazionale italiana del DT Bob Hanning ha iniziato il suo raduno a Fasano (Brindisi) per preparare i duelli contro Spagna – in casa – e Serbia, ultima prova del Gruppo 4 che si terrà in trasferta.

Pallamano, l’Italia lotta contro la Spagna ma cede nelle qualificazioni agli Europei: si decide tutto in Serbia - L’Italia ha lottato in maniera leonina per un tempo e mezzo contro la fortissima Spagna, poi nel finale di un incontro molto combattuto ha dovuto alzare bandiera bianca contro la formazione capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel corso di un controllo a Roma, la Guardia di Finanza ha sequestrato 265 kg di droga nascosti a bordo di un camion proveniente dalla Spagna. Il conducente del mezzo, un cittadino straniero, è stato arrestato per traffico di stupefacenti. Vai su Facebook

Droga, armi e soldi. Dalla Spagna alla Toscana, rete smantellata: 13 indagati; Dalla droga ai kalashnikov, 24 arresti tra Milano e la Spagna: smantellata rete criminale internazionale; Sondrio, smantellata la banda della droga: la mappa del traffico dalla Spagna e gli arresti.

Droga, smantellata rete dedita al traffico di stupefacenti tra Italia e Spagna: nove arresti - Un’organizzazione radicata in Italia, con un raggio di azione tra Toscana, Liguria e Lombardia , e con ramificazioni in Spagna, è stata sgominata all’alba ... msn.com scrive

Droga, armi e soldi. Dalla Spagna alla Toscana, rete smantellata: 13 indagati - L'inchiesta è coordinata dalla direzione investigativa antimafia e antiterrorismo della procura di Genova e condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Massa Carrara, insieme al centro operati ... Lo riporta informazione.it