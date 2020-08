Highlights Cantù-Brescia 75-76, Supercoppa A1 2020 (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Prima la rimonta, poi la vittoria conquistata all’ultimo secondo. Questa è stata Brescia contro Cantù: i padroni di casa hanno dominato all’inizio, prima che la banda di Esposito iniziasse a far la voce grossa risalendo dal -14 fino al finale punto a punto. Pecchia prova a tener in vita i suoi, specialmente con tanti giochi da tre punti, ma decisivo alla fine è lo 0 su 2 di Smith dalla lunetta: quanto basta per tenere in vita gli ospiti, che con Kalinoski piazzano il sorpasso a sei secondi dalla sirena. Sempre Smith fallisce l’ultimo tiro facendo esplodere di gioia la panchina della Germani. Di seguito tutte le azioni salienti. Leggi su sportface

