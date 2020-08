Fiorentina, sconfitta 8-0 la formazione Primavera in amichevole (Di sabato 29 agosto 2020) Nella giornata di oggi la Fiorentina di Giuseppe Iachini è stata protagonista di una gara amichevole contro la formazione Primavera, vinta per 8-0 con la doppietta di Chiesa, le reti di Vlahovic, Milenkovic, Castrovilli, Gori e Amrabat su rigore e un autogol di Fiorini. Dopo essersi sottoposti ai nuovi test per il Covid-19, domani i giocatori viola svolgeranno un’unica seduta di lavoro, mentre da lunedì prossimo riprenderanno la propria preparazione con doppie sessioni. Al termine dell’amichevole il difensore Pol Lirola ha analizzato il lavoro svolto nel corso di questi giorni: “Siamo stati tre settimane fermi e quello si sente ma dopo questi primi giorni di allenamenti stiamo gia’ iniziando a ritrovare i meccanismi. Abbiamo anche con noi delle nuove facce come ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina sconfitta Fiorentina, sconfitta 8-0 la formazione Primavera in amichevole Sportface.it Coppa Italia Primavera, la Fiorentina di Aquilani batte il Verona 1-0 ed è campione per la seconda volta di fila

L’ultimo trofeo della stagione 2019-20 è stato assegnato quando buona parte delle squadre stanno già lavorando per la prossima: al Mapei Stadium di Reggio Emilia, campo neutro che ha visto buona parte ...

Calcio femminile, Serie A 2020-2021: la Juventus ospita l’Empoli, Fiorentina sul campo del Napoli nel 2° turno

E’ tempo di seconda giornata nel campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021. Dopo l’esordio della scorsa settimana, il “Pallone in rosa” torna su questi schermi per proporre confronti interes ...

