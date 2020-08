Festa Arsenal: Liverpool k.o. nella Community Shield, decide Aubameyang (Di sabato 29 agosto 2020) Da una vittoria quasi assicurata a una clamorosa beffa nei minuti finali della ripresa. L'Arsenal rischia grosso, ma riesce ad aver ragione del Liverpool nella Community Shield ai calci di rigore per 5-4. I vincitori della FA Cup conquistano così il secondo trofeo nel giro di un mese, mentre i campioni d'Inghilterra in carica vedono sfumare ancora una volta questo trofeo dopo la sconfitta nella scorsa edizione per mano del Manchester City.IL MATCHI primi 10 minuti sono all'insegna dell'equilibrio. Il Liverpool prova a sorprendere la difesa dell'Arsenal e i Gunners pungono in contropiede. Milner illude i Reds con un colpo di testa sul primo palo fuori non di molto. Un minuto dopo, però, passa la squadra londinese: ... Leggi su itasportpress

