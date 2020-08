Chiariello su Osimhen: "Lo paragonano a Drogba e Eto'o, ma io faccio un altro nome..." (Di sabato 29 agosto 2020) Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è stato interrogato su Osimhen ed i paragoni illustri: "Cavani? Non vedo una somiglianza come Cavani. Leggi su tuttonapoli

allgoalsnapoli : Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso della trasmissione Tutti in Ritiro su Canale 21, è stato interrogato s… - tuttonapoli : Chiariello su Osimhen: 'Lo paragonano a Drogba e Eto'o, ma io faccio un altro nome...' - allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con Tutti in Ritiro, con il Napoli che vince il Triangolare con l'Aquila e Castel di Sangro.… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello Osimhen

Tutto Napoli

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è stato interrogato su Osimhen ed i paragoni illustri: "Cavani? Non vedo una somiglianza come Cavani. Come caratteristiche sì, come Cavani è u ...Il manager di Victor Osimhen, William D'Avila, ha commentato la prestazione del bomber azzurro nel triangolare di Castel di Sangro. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chia ...