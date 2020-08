Briatore esce dall'ospedale: "Sto bene, ma statemi lontano o vi attacco tutto" (Di sabato 29 agosto 2020) Francesca Galici Dimesso dall'ospedale San Raffaele, ora Flavio Briatore è in isolamento domiciliare ma l'umore è alto e al suo arrivo ha scherzato coi fotografi L'ospedale San Raffaele di Milano ha confermato quanto dichiarato ieri nella nota stampa e oggi, a cinque giorni dal suo ricovero, Flavio Briatore è stato dimesso. L'imprenditore è apparso ai giornalisti in buone condizioni mentre arrivava a casa dell'amica Daniela Santanché, dove ha deciso di trascorrere il periodo di isolamento in attesa di negativizzazione. Non potendo tornare presso la sua residenza abituale di Montecarlo, Briatore occuperà un'ala indipendente della villa di Milano su tre piani, dove potrà trascorrere in totale sicurezza tutto il ... Leggi su ilgiornale

