Bimbo a due mesi dice ciao: i genitori lo filmano e postano il video sul web (Di sabato 29 agosto 2020) Una coppia del Cheshire crede di aver dato alla luce un bambino prodigio. Il Bimbo a due mesi dice ciao. A soli otto settimane il piccolo ripete di continuo la parola. Per questo lo hanno filmato e hanno postato il video sul web. Bimbo a due mesi dice ciao: shock per i genitori I genitori Caroline, 37 anni, e Nick, 36 anni, sono rimasti entrambi scioccati e felici quando il piccolo Charlie John Taylor-Mullington ha pronunciato la sua prima parola in così giovane età. La cosa lascia di stucco, in quanto i bambini normalmente non raggiungono questo traguardo fino all’età di 11 mesi. I due sono convinti di avere un piccolo Einstein tra le mani. La coppia non ... Leggi su kontrokultura

