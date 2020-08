Barbara D’Urso, décolleté incontenibile: il bikini è troppo piccolo (Di sabato 29 agosto 2020) Barbara D’Urso infiamma il web con il suo ultimo scatto dell’estate, il décolleté prosperoso è incontenibile nel bikini troppo piccolo. Barbara D’Urso, Fonte foto: Instagram (@Barbaracarmelitadurso)La conduttrice sii gode gli ultim raggi di sole prima di ricominciare con il botto con la programmazione invernale. Con l’occasione gusta una coppa di crema di caffè a bordo piscina ma l’attenzione nello scatto è catturata da bel altro: il suo décolleté da urlo, sfoggiato in un bikini troppo piccolo per poterlo contenere tutti. Barbara D’Urso, décolleté mozzafiato: quando ... Leggi su chenews

tonyvaipiano : Lei svelerà successivamente di aver ricevuto un link di un live streaming di Barbara D'Urso che con un rito satanic… - curvanord967 : RT @dea_channel: Caffè shakerato a bordo piscina per la dea Barbara D'Urso ???????????? - daddydalbert : RT @Palvinismo1: Per colpa di Daddy ho anche io il fetish su Barbara D'Urso - Palvinismo1 : Per colpa di Daddy ho anche io il fetish su Barbara D'Urso - gppmainagioia : Barbara D'Urso ha pubblicato questa foto, dove secondo me è bellissima, e molte persone hanno fatto commenti ignora… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia