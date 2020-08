Abolito il superticket sanitario, Speranza: ‘Nessuno lo pagherà più’ (Di sabato 29 agosto 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia l’abolizione del superticket sanitario: “È Abolito, nessuno lo pagherà più”. “Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre. Il superticket è Abolito e nessuno lo pagherà più“, ha scritto sulla propria pagina Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza annunciando l’abolizione del superticket sanitario. Che cos’è il superticket sanitario? Il ... Leggi su newsmondo

