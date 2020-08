Vojvoda, dalla guerra al Torino: storia di un riscatto (Di venerdì 28 agosto 2020) Diceva Arrigo Sacchi: “Il calcio è la cosa più importante tra le cose meno importanti”. Deve averlo pensato anche Mergim Vojvoda, uno che nella sua vita ne ha viste di cotte e di crude e che ora, al pallone, ha affidato il suo riscatto personale. A 25 anni, il nuovo acquisto del Torino (quattro anni di contratto) si è fatto le spalle larghe ancor prima di calcare i campi di calcio, avendo vissuto sulla propria pelle la guerra del Kosovo. Stenti, fame, paura, le bombe che piovono dal cielo: è la guerra, purtroppo. Prima la fuga in Germania, poi il rientro forzato in patria, e ancora la prigionia di padre, fratello e sorella in Repubblica Ceca. Un incubo a cielo aperto: “Abbiamo vissuto nei boschi per alcuni mesi per sfuggire alle bombe, abbiamo lottato contro ... Leggi su alfredopedulla

