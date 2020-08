Torino, Linetty si presenta: “Sono in una grande squadra, ho un obiettivo in testa” (Di venerdì 28 agosto 2020) Karol Linetty è un nuovo centrocampista del Torino.Il calciatore polacco è arrivato in granata dopo la sua esperienza alla Sampdoria, il classe '95 è intervenuto in conferenza stampa durante la quale si è presentato alla stampa."Mi avevano già chiamato a febbraio, ma volevo aiutare la Sampdoria ad uscire da un momento difficile. Ho sentito anche il mister, mi sento molto integrato nello spogliatoio. Questa è una nuova sfida, voglio dare il meglio. Voglio fare il meglio possibile con il Toro e con il mister. Sono in una grande squadra, l'anno scorso è stato difficile ma vogliamo fare bene: penseremo partita per partita cercando di vincerle tutte. Mi sono trovato bene, sono contento. Ho conosciuto tutti, ho bisogno di tempo ma conosco la ... Leggi su mediagol

