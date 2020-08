THE GOOD DOCTOR torna su Rai 2 mercoledì 2 settembre, anticipazioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Il geniale Shaun Murphy è tornato! Da mercoledì 2 settembre 2020, su Rai 2, riparte la terza stagione di The GOOD DOCTOR, l’emozionante medical drama con protagonista il talentuoso attore britannico Freddie Highmore, per il terzo anno consecutivo nei panni del giovanissimo e speciale specializzando in chirurgia, affetto dalla sindrome del savant.Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: GEMMA ha chiuso con NICOLA? Ecco chi si è lasciatoLa serie che segue le adrenaliniche vicende dei medici del Saint Bonaventure Hospital di San José, a causa della pandemia in corso di Covid-19, lo scorso 3 aprile ha subito uno stop forzato dovuto alla chiusura delle sale di doppiaggio, fermando la programmazione al quattordicesimo episodio. Adesso, però, i fan potranno finalmente ... Leggi su tvsoap

